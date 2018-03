Agropecuárias identificadas por descarga ilegal de efluentes em Alcobaça

Hoje às 12:16 Facebook

Twitter

Duas explorações agropecuárias em Vimeiro, Alcobaça (distrito de Leiria), foram identificadas na sexta-feira por descarga ilegal de efluentes pecuários.

As explorações foram identificadas por militares do Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Proteção do Ambiente de Caldas da Rainha, no decorrer de uma ação de patrulhamento.

As descargas de águas com resíduos foram efetuadas para "um afluente do rio Baça-Raposeira e rio Alfeizerão--ribeira do Marete, em Alcobaça", refere um comunicado da GNR.

Após a identificação dos pontos de origem das descargas foram elaborados três autos de notícia contraordenacionais devido à falta de licença para a rejeição de águas residuais para a linha de água e por incumprimento da obrigação de isolamento, por vedação, das estruturas do armazenamento de efluentes pecuários.