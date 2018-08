Alegados burlões fazem-se passar por médico e inspetor em Alenquer

Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Dois homens estão a fazer-se passar por médico e inspetor da saúde junto da população de algumas localidades do concelho de Alenquer, alertaram a câmara municipal e o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo.

De acordo com um comunicado daquelas duas entidades, chegaram ao Centro de Saúde de Alenquer, no distrito de Lisboa, relatos sobre dois homens que, na última semana, andaram "a bater de porta em porta" em localidades da freguesia de Abrigada, questionando os moradores se têm médico de família e sobre os medicamentos que tomam.

Os dois suspeitos identificam-se como sendo um médico e um inspetor de saúde.

O Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo, ao qual pertence o Centro de Saúde de Alenquer, esclareceu que não tem em curso qualquer campanha a decorrer e que os dois homens não pertencem à unidade.

As duas entidades alertam os cidadãos para que "não lhes facultem qualquer informação" e, se abordados, alertem de imediato a GNR.

Contactada pela Lusa, fonte da GNR disse que não se registaram quaisquer queixas por burla, nem esta força de segurança tem conhecimento do que se está a passar.