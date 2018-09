Alerta de banco levou PJ às buscas no Benfica

Nelson Morais 07 Junho 2018 às 00:40 Facebook

O que levou à constituição de seis arguidos e às buscas ao Benfica, na terça-feira, por indícios de crimes fiscais, foi denunciado às autoridades através de um alerta bancário, apurou o JN.

​​Os bancos são obrigados a reportar as operações financeiras que se afigurem suspeitas, à luz da lei do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, e foi isso que aconteceu neste caso, perante movimentos de quase 1,9 milhões de euros, com origem na Benfica SAD e na Benfica Estádio SA, para uma empresa de informática, e o posterior levantamento do mesmo montante em numerário.

