Alerta para carências na PSP do Porto

Falta de viaturas, carros em mau estado, esquadras sem condições, efetivo com carências a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP) elenca uma série de "insuficiências inadmissíveis" no Comando Metropolitano do Porto da PSP, para as quais pede a atenção do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e do diretor nacional da PSP, Luís Farinha. Ambos os responsáveis vão estar esta sexta-feira no Porto.

"É necessário que estas visitas tenham efeitos práticos", sustenta a ASPP, em comunicado, no qual se denuncia também a inexistência de uma carreira de tiro naquele que é o segundo maior Comando de Polícia do país. No mesmo documento, recorda-se que a Divisão de Trânsito (que se mudou para a antiga Direção Regional de Educação do Norte) e as instalações da Bela Vista têm muitos problemas que põem em causa o serviço prestado.