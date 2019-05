Aluno agrediu professora e funcionária em Guimarães

Hoje às 12:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Um aluno de 14 anos agrediu uma professora e uma funcionária com um instrumento de música, na Escola EB 2, 3 de Abação, esta quinta-feira de manhã.

O caso aconteceu pouco depois das 10 horas e as vítimas tiveram de receber assistência hospitalar, com ferimentos considerados leves. As agressões foram protagonizadas por um aluno que frequenta a sala de educação especializada daquela escola, durante uma aula.

Esta não é a primeira vez que aquele aluno de 14 anos está envolvido em episódios do género, sendo que já estava a ser acompanhado por um pedopsiquiatra e acompanhado pelo Tribunal de Menores. O caso foi registado pela GNR de Guimarães que encaminhou a informação para o Tribunal de Família e Menores da mesma cidade.