Aluno detido por esfaquear outro fica proibido de frequentar escolas do Seixal

O jovem de 17 anos detido por esfaquear outro, de 16, esta segunda-feira de manhã, na EB 2/3 Paulo da Gama, na Amora, Seixal, está proibido de se deslocar a escolas do concelho e de contactar a vítima.

Tanto o jovem agressor como a vítima são alunos da EB 2/3 Paulo da Gama, na Amora.

O jovem detido ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência, com apresentações diárias às autoridades, após ser presente a juiz, esta segunda-feira à tarde.

As medidas de coação incluem ainda a proibição de se deslocar a escolas do concelho e de contactar com a vítima.

O incidente registou-se cerca das 8.30 horas, na rua Ana de Castro Osório, dentro do estabelecimento escolar, de acordo com testemunhos recolhidos no local. Segundo apurou o JN, a situação que espoletou a rixa entre os dois colegas esteve relacionada com publicações nas redes sociais.

Um dos jovens começou por esmurrar o outro, que depois retorquiu, atingindo-o com uma faca nas costas. A vítima, que ainda voltou a reagir contra o colega depois de ser esfaqueada, ficou com três ferimentos ligeiros e foi transportada ao Hospital Garcia de Orta (HGO), em Almada.