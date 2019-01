Alunos absolvidos de mortes por queda de muro em Braga

JN Hoje às 15:12 Facebook

Os quatro estudantes da Universidade do Minho acusados de homicídio negligente na sequência da morte de três colegas atingidos por um muro em abril de 2014 foram esta tarde absolvidos pelo Tribunal Judicial de Braga.

Nas alegações finais do julgamento, o Ministério Público tinha pedido a absolvição dos arguidos, por não ter sido possível apurar quais foram as causas da queda do muro.

Os advogados de defesa pediram igualmente a absolvição, alegando que quem deveria sentar-se no banco dos réus eram o administrador do condomínio servido pelo muro (uma estrutura que albergava caixas do correio) e dois elementos da Câmara de Braga.

Os factos remontam a 23 de abril de 2014, quando, para celebrar uma vitória numa "guerra de cursos", no âmbito de uma ação de praxe, quatro alunos da Universidade do Minho foram para cima de um muro.

O muro acabou por ruir, matando três estudantes que estavam na base, também a celebrar.