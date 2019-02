Amante violento obriga mulher a abortar

Roberto Bessa Moreira Hoje às 14:18, atualizado às 14:19 Facebook

Quatro homens suspeitos de crimes de violência doméstica foram presos em dois dias. Filhos impediram mãe de ser esfaqueada.

Um homem de 39 anos, residente em Amarante, foi detido por ser suspeito de ameaçar de morte e agredir a mulher com quem manteve uma relação extraconjugal. A própria vítima, de 37 anos, garantiu aos militares do Núcleo de Investigação e Apoio à Vítima (NIAVE) da GNR de Penafiel que foi forçada a abortar de uma gestação de seis semanas, pelo pedreiro casado e com filhos maiores de idade.

O alegado agressor negou, aquando da detenção, qualquer agressão. Mas a amante deu entrada diversas vezes no hospital para ser tratada a múltiplos ferimentos.