Ameaça de morte e rapta duas pessoas por dívida na Vila das Aves

Um homem de 47 anos foi detido pela GNR na Vila das Aves (Santo Tirso), por suspeitas do crime de rapto de duas pessoas num stand de automóveis, ficando em prisão preventiva.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR deu conta da detenção na sexta-feira feita pelos militares do Posto Territorial de Vila das Aves, após ter sido alertada para a presença de um homem, na posse de uma arma de fogo, no stand, reclamando a "cobrança de uma alegada dívida relacionada com negócios do ramo automóvel".

"Com recurso a uma arma de fogo, o suspeito ameaçou de morte duas pessoas que se encontravam no interior do referido stand, privando-as de abandonar o local até que a dívida fosse paga", lê-se ainda na nota de imprensa, que procedeu no local à "detenção do suspeito e à apreensão da arma de fogo".

Os factos foram reportados à Polícia Judiciária, tendo o suspeito, após ter sido presente ao Tribunal Judicial de Matosinhos ficado "sujeito à medida de coação de prisão preventiva", informou a Guarda.

Esta ação contou ainda com o empenhamento do Núcleo de Investigação Criminal de Santo Tirso, acrescenta o comunicado.