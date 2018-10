Ameaçam com faca e roubam 520 euros em Águas Santas

Alexandra Figueira Hoje às 01:19 Facebook

Sob ameaça de uma faca, quatro indivíduos roubaram 520 euros a um homem de 29 anos de idade, ao final da tarde desta segunda-feira.

Pelas 19.45 horas, os ladrões ameaçaram a vítima com uma faca e obrigaram-na a entregar o dinheiro. Uma vez que se trata de um homem brasileiro e que o roubo se deu no final do mês, a PSP supõe que terá ficado sem o salário.

Roubos deste género - a cidadãos estrangeiros que, por norma, não têm conta bancária - são usuais nos dias de pagamento de salário, adiantou fonte oficial da PSP.

O roubo aconteceu na Rua José Régio, em Águas Santas, Maia. A vítima apresentou queixa contra desconhecidos.