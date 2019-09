Ontem às 22:59 Facebook

A GNR está a investigar um assalto à bomba de gasolina do Intermarché, no centro da Póvoa de Lanhoso, sábado à noite.

Os ladrões atuaram de cara destapada e munidos com uma faca de cozinha que utilizaram para ameaçar o único funcionário, à hora do fecho do estabelecimento.

Fugiram com cerca de 500 euros e estão a ser procurados pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR da Póvoa de Lanhoso. Apesar das ameaças, não se registaram agressões.