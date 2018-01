Ananases escondiam 745 quilos de cocaína

Nuno Silva Hoje às 10:30, atualizado às 10:33 Facebook

Uma operação conjunta da Polícia Judiciária e das autoridades espanholas resultou na apreensão de 745 quilogramas de cocaína, escondidos em ananases.

Segundo informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária, que colaborou com a Polícia Nacional de Espanha, os ananases eram "transportados em contentores entre um país da América Latina e a Península Ibérica". Foram detidos nove homens de várias nacionalidades e apreendidos 400 mil euros em dinheiro.

"A investigação deste grupo organizado, com caráter transnacional e que se dedicava reiteradamente à introdução, no continente europeu, de elevadas quantidades de cocaína produzida na América do Sul, iniciou-se em Espanha e decorre desde abril do ano passado", explicou a PJ.

Na denominada "Operação Japy", foram também apreendidas 10 viaturas e foi possível desmantelar um "laboratório clandestino utilizado para a adulteração e corte da cocaína".

A Autoridade Tributária e Aduaneira colaborou na investigação, que vai prosseguir em Portugal e em Espanha, envolvendo forças policiais de outros países.