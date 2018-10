Andreia Couto garante não ter passado informação confidencial fora da Liga

JN Hoje às 15:59 Facebook

Andreia Couto, antiga diretora-executiva da Liga, foi afastada do cargo e reagiu em comunicado a algumas notícias vindas a público, segundo as quais teria passado contratos e informação confidencial para o exterior.

"Desminto categoricamente a noticia de hoje do Jornal 'A Bola' e que está a ser divulgada na comunicação social, de que enquanto funcionária da Liga Portuguesa de Futebol Profissional 'terei passado contratos e informação confidencial para o exterior', por ser absolutamente falsa. A noticia tal como está divulgada na 1ª página do Jornal A Bola inculca a ideia de que fui despedida por suspeita de passar contratos para o exterior, o que é redondamente falso", garante Andreia Couto em comunicado.

"No relatório/decisão proferido no âmbito do processo disciplinar em nenhum lado se me imputa tais factos e até pode ler-se 'ao contrário do que a trabalhadora tentou fazer crer, a arguente não insinua que aquela é responsável voluntária pela divulgação pública do ficheiros de LPFP'. Esclareço ainda que na nota de culpa que me foi enviada, apesar de ser expressamente manifestada a intenção de despedir, esses factos não vêm alegados. Desconheço a existência de qualquer participação crime que tenha sido efetuada contra mim. Já reagi judicialmente contra a decisão de despedimento", continua.



No mesmo comunicado, a antiga diretora-executiva da Liga escreveu ainda que "reafirmo que sempre cumpri com zelo, dedicação e profissionalismo todas as funções que ao longo de 16 anos me foram confiadas pela LPFP, sem qualquer reparo. Lamento que esteja a ser vitima de uma campanha difamatória e persecutória e não deixarei de reagir contra os responsáveis pela propagação dessas falsas notícias que ferem a minha honra e bom nome".