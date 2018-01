Ano Judicial: Ministra elogia sistema na tragédia dos incêndios

Carlos Varela Hoje às 16:42, atualizado às 16:46 Facebook

A ministra da Justiça considera que o sistema de judicial funcionou no enfrentar da tragédia dos fogos.

Falando na abertura oficial do ano judicial, Francisca Van Dunem destacou o papel da Polícia Judiciária e da Medicina Legal.

"Trabalharam denoda e articuladamente na remoção de vítimas mortais, na identificação judiciária, nas autópsias médico-legais". A governante frisou que esse trabalho foi feito "sem tempo nem cansaço".

Destacou também o papel do Ministério Publico, que "esteve presente exercendo as suas competências no ato e na hora".