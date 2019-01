Antigo campeão de kickboxing ganha processo

Fernando Pires Hoje às 17:33 Facebook

José Pina, atual treinador do Ginásio Clube Mirandelense, ganhou a batalha judicial contra a Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai (FPKM) sobre o registo de marca "Aerokick Intensytive Mix", um método de exercício e perda de peso através de movimentos aeróbicos e técnicas de kickboxing com acompanhamento musical.

O Tribunal da Propriedade Intelectual deu razão ao antigo campeão mundial de kickboxing na ação interposta pela Federação, que alegava ter a exclusividade dessa marca.

Em dezembro de 2016, José Pina recebeu do Instituto Nacional da Propriedade Industrial o despacho de concessão do registo de marca nacional do "Aerokick Intensytive Mix" e um mês depois a SIC fez uma reportagem sobre os benefícios do Aerokick em Mirandela, com imagens e testemunhos. Pouco depois, a presidente da FPKM, Ana Vital Melo, solicitou à SIC um desmentido, alegando que a Federação detinha, em exclusivo, a marca Aerokick em Portugal e que a atividade de Pina era "ilegal", tendo originado processos de disciplina e na Justiça.

Em julho de 2017, o Conselho de Disciplina da FPKM tomou, no mesmo dia, decisões diferentes sobre o processo disciplinar a José Pina: Numa, decidiu aplicar uma pena de 12 meses de suspensão e noutra absolveu-o.

Já em dezembro passado, o Tribunal da Propriedade Intelectual decidiu absolver Pina na ação interposta pela Federação, considerando que a marca "Aerokick Intensytive Mix" foi "devidamente registada" pelo antigo campeão, sendo "plenamente válida", decisão que já transitou em julgado.v