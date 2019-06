Apanhada com 2,5 quilos de cocaína junto ao aeroporto de Faro

Marisa Rodrigues Hoje às 15:19 Facebook

Uma jovem brasileira, de 20 anos, foi detida junto ao Aeroporto Internacional de Faro com 2,5 quilos de cocaína. Está em prisão preventiva.

Em comunicado enviado esta segunda-feira, o Ministério Público (MP) do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro explica que a detenção ocorreu sexta-feira e que a jovem foi presente a tribunal no dia seguinte. A medida de coação aplicada foi a prisão preventiva por suspeitas da prática de um crime de tráfico de estupefacientes.

"Há suspeitas de a detida ter saído na véspera do Brasil e transportado numa mala de porão mais de 2,5 quilos de cocaína", refere, ainda, o comunicado. O inquérito é do MP do DIAP de Faro e a investigação está a cargo da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária.