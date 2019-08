Apanhado a guiar com mais de 3 de alcoolemia duas vezes numa noite

Salomão Rodrigues Hoje às 14:53 Facebook

Um homem de 54 anos, residente em Romariz, Santa Maria da Feira, foi apanhado duas vezes pela GNR a conduzir embriagado e sem seguro da viatura, na mesma noite. Ainda ameaçou de morte os militares, foi detido e libertado horas depois.

O condutor foi detetado por uma patrulha da GNR de Lourosa, cerca das 23 horas do passado sábado, a conduzir de forma errática na Estrada Nacional 1, em São João de Ver. No percurso quase chocou com a viatura da GNR. Obrigado a parar pela patrulha e sujeito ao teste de alcoolemia, acusou uma taxa de álcool no sangue de 3,45. No decurso da fiscalização, os militares acabariam também por verificar que o condutor não tinha seguro automóvel.

Ameaças de morte

De imediato conduzido ao posto da GNR para identificação, o indivíduo foi detido e constituído arguido, ficando proibido de conduzir a viatura, dado o seu estado de embriaguez e porque não tinha seguro.

