Apanhado a receber sementes de canábis pelo correio

TRA Hoje às 18:49

A GNR deteve um homem de 27 anos por suspeita de tráfico de estupefacientes na cidade da Horta, nos Açores. O facto de o remetente da encomenda ser um site espanhol de venda de derivados de canábis deu o alerta.

Numa fiscalização num centro de distribuição de correio, a GNR detetou uma encomenda proveniente de Espanha cujo remetente estava identificado como sendo um site de venda de sementes de plantas geneticamente derivadas de canábis.

Os militares aperceberam-se do potencial de ilicitude da encomenda e montaram uma operação de vigilância. Quando o destinatário apareceu nos correios para levantar a encomenda, os militares intercetaram-no. Questionado sobre o conteúdo da encomenda, o suspeito não mentiu e confirmou que a mesma tinha sementes de canábis.

Segundo um comunicado do Comando Territorial dos Açores da GNR, seguiu-se uma busca domiciliária à casa do suspeito onde os militares encontraram uma estufa artesanal para o cultivo de canábis e apreenderam "oito plantas de canábis, três doses de liamba e diverso material utilizado no funcionamento da estufa (lâmpadas, ventoinhas, termómetro, tomadas temporizadoras, etc.)".

O detido foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.

Nesta ação esteve ainda empenhado um binómio cinotécnico.