Apanhado a roubar material desportivo de camião que abriu com canivete

Hoje às 14:37

Um homem foi detido no sábado, em Lisboa, em flagrante delito, quando furtava material desportivo do interior de um pesado de mercadorias.

Segundo a PSP, pelas 23 horas, na freguesia da Estrela, uma patrulha da PSP foi chamada a intervir por haver um suspeito a descarregar material de um camião de mercadorias.

Quando os polícias chegaram ao local, um homem, de 61 anos, com as características denunciadas, foi visto junto de um pesado de mercadorias com a galera aberta, de onde tinha sido já subtraído diverso material desportivo, que tentara dissimular numa zona próxima, menos iluminada.

Para aceder ao interior da carga do camião, o suspeito quebrou a selagem com um canivete que também tinha na sua posse.

Na altura da detenção foram apreendidas várias peças de vestuário desportivo, avaliadas em 600 euros e um canivete.

O legítimo proprietário da mercadoria manifestou desejo de procedimento criminal contra o suspeito, tendo este, depois de detido, sido restituído a liberdade e notificado para comparência em tribunal, na próxima segunda-feira.