Apanhado na fronteira com 20 mil doses de haxixe

Um homem de 29 anos foi detido, na terça-feira, por tráfico de estupefacientes quando entrava em Portugal na fronteira de Castro Marim com 9,6 quilos de haxixe sob a forma de bolotas.

A detenção deu-se no âmbito de uma operação de fiscalização rodoviária da GNR de Tavira realizada na A22, junto ao Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Castro Marim, que contou com o apoio de um binómio de deteção de estupefacientes do Destacamento de Intervenção de Faro.

Segundo um comunicado da GNR, foi dada ordem de paragem a um veículo de matrícula espanhola, que se deslocava para território nacional, verificando-se que o seu condutor ocultava no interior da viatura 9,6 quilos de haxixe sob a forma de bolotas, suficientes para 19.200 doses, acondicionados em embalagens de plástico seladas a vácuo.

O detido será presente esta manhã de quarta-feira ao ao Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António, para aplicação de medidas de coação.