Apanhados em vídeo a furtar caixa de gorjetas de padaria

Depois de ter sido alvo de vários furtos, a Padaria Esperamos Por Si ll, em Paços de Brandão, Santa Maria da Feira, foi "visitada" por dois indivíduos que levaram a caixa de gorjetas de Natal.

Sábado, pelas 18.45 horas, os dois homens entraram no estabelecimento de restauração e pediram café e bolos.

Durante algum tempo, e de acordo com as imagens captadas pelo sistema de videovigilância, mostravam-se agitados, olhando para tudo o que os rodeava para poderem levar a efeito o furto.

Aproveitando um momento em que as funcionárias não se encontravam por perto, um dos indivíduos puxou a caixa das gorjetas. Esta estava amarrada com um cordel, que o homem cortou prontamente com uma tesoura que trazia para o efeito.

Já na pose da caixa, saiu apressado enquanto o segundo elemento acabou de tomar o café e comer o bolo.

Pediu para pagar a conta e foi-se embora sem que ninguém desse por nada.

Só mais tarde foi notada a ausência da caixa de gorjetas que ali estava colocada pelo último dia.