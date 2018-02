Apanhou 14 anos por matar homem que conhecera nas redes sociais

Óscar Queirós Hoje às 14:34 Facebook

O Tribunal de S. João Novo condenou, esta terça-feira, a 14 anos de prisão o cidadão brasileiro quem, em 2016, matou um homem à pancada no interior da sua residência, no Porto. O tribunal considerou-o um psicopata, que "vai matar novamente"

Flávio Magalhães, de 26 anos, conhecera Carlos Brandão, de 45, através de uma aplicação de telemóvel e terá iniciado uma relação com a vitima com propósito de se apropriar do seu dinheiro. Em maio de 2016 assassinou-o com uma chave inglesa mas, em tribunal sempre negou a autoria do crime, atribuindo-o ao seu marido, Alan Rizzi, também arguido no processo, mas que se encontra ausente no Brasil.

No entanto, o tribunal absolveu Alan considerando que ele não esteve na casa da vítima, na rua das Artes Gráficas, no Porto.

O homicida apenas admitiu que conhecia homens nas redes sociais e lhes extorquia dinheiro mas o coletivo de juízes deu como provados os crimes de que estava acusado e condenou-o a 14 anos de prisão - "por não poder dar mais" - por homicídio simples, mas mostrou-se convicto de que "vai matar novamente".