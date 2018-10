Apreendida mais de uma centena de armas ilegais que seriam vendidas online

Roberto Bessa Moreira Hoje às 12:40 Facebook

Homem ligado à segurança privada foi detido. Bastões extensíveis, soqueiras, estrelas ninja e armas elétricas dissimuladas sob a forma de lanterna entre o material encontrado pela PSP.

Um homem residente em Viana do Castelo e ligado à segurança privada foi detido por vender armas ilegais em diferentes plataformas online. No âmbito de uma investigação que começou há quatro meses, a PSP também apreendeu bastões extensíveis, soqueiras, facas de abertura automática, estrelas de ninja e até armas elétricas dissimuladas sob a forma de lanterna.

Ao JN, fonte do Departamento de Armas e Explosivos da Direção Nacional da PSP avança que a investigação continua e alerta que, para além da venda, também a compra e posse deste tipo de objetos são punidos por lei.

Homem ligado à segurança privada detido

A venda de armas em diferentes sites de comércio eletrónico tem merecido a atenção da Polícia que, há quatro meses, avançou com uma investigação sediada nos Departamentos de Investigação e Ação Penal de Lisboa e de Viana do Castelo. Este trabalho de "pesquisa, análise e produção de informação policial" levou a que fossem executados dois mandados de busca a uma casa localizada em Viana do Castelo e ao carro do dono daquela habitação.

Nesses locais foram encontrados e apreendidos dois bastões extensíveis, 42 soqueiras, 14 facas de abertura automática, 30 facas borboleta, três armas elétricas dissimuladas sob a forma de lanterna, quatro facas Karambit, 12 anéis de liga metálica, 10 facas de arremesso e nove outras facas de diferentes tipos. Foram ainda apreendidas uma faca Push Dagger, dois punhais com pega boxer, cinco estrelas de lançar conhecidas por ninja e três armas elétricas em forma de boxer.

Todas estas armas, cuja venda e posse é proibida por lei, podiam ser adquiridas através de plataformas eletrónicas de fácil acesso e chegavam ao destinatário através de um simples encomenda postal.

O indivíduo agora detido pela PSP, com menos de 30 anos e ligado à segurança privada, dedicava-se a comprar as armas em sites internacionais e, posteriormente, a revendê-las, também através da Internet, no mercado nacional.

Armas à venda por um euro

Em setembro, uma reportagem publicada pelo JN já revelava que cartões de plástico que escondem uma faca, pulseiras que, desmontadas, funcionam como navalhas e até chaves com uma lâmina no interior estavam a ser encontradas, cada vez com mais frequência, em espaços públicos, onde eram usados em confrontos e rixas. A reportagem acrescentava que estas armas dissimuladas, que são difíceis de detetar em qualquer revista, podiam ser compradas em simples sites a partir de um euro a unidade. E apesar da sua posse ser punível por lei com pena de prisão até quatro anos ou com pena de multa até 480 dias, a sua disseminação parecia imparável, sobretudo, entre os jovens.

O presidente da Associação de Diretores de Segurança de Portugal (ADSP), Ludovico Jara Franco, avançava que um exemplar do denominado de 'card sharp' (cartão tipo multibanco que dissimula uma faca no interior) tinha sido utilizado para ferir gravemente um casal numa festa popular. "Temos conhecimento da existência de alguns casos detetados recentemente. O primeiro cartão [card sharp] de que tivemos conhecimento aconteceu já este ano, mas relativamente a outro tipo de armas dissimuladas já temos relatos há mais tempo", referia Jara Franco. Ainda segundo o dirigente associativo a informação disponível relativamente a este fenómeno é escassa, mas poderá caracterizar-se o utilizador deste tipo de arma como sendo "homens, com idades entre os 20 e os 40 anos".