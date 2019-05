Apreendidas 3600 doses de drogas e detidos cinco traficantes no Porto

Hoje às 14:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP apreendeu no Porto heroína, cocaína e haxixe suficientes para cerca de 3600 doses e deteve cinco alegados traficantes, numa operação que incluiu a realização de quatro buscas domiciliárias, anunciou esta quarta-feira fonte policial.

Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP do Porto detalha que os detidos são todos homens, com idades entre os 19 e os 21 anos, residentes no Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia e Amarante, especificando que a operação foi realizada na terça-feira e apoiada por forças da Unidade Especial de Polícia.

Nas quatro buscas, duas nos bairros portuenses do Viso e do Carvalhido e outras duas em locais não revelados, a polícia aprendeu também 7500 euros e materiais "utilizados na venda direta de estupefacientes".

Referindo-se às quantidades de droga apreendida, a PSP precisa que se tratava de heroína suficiente para cerca de 2332 doses individuais, cocaína para 1258 e haxixe para 56.