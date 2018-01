Apreendidas 700 doses de haxixe e quatro detidos em Viana

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 16:17 Facebook

A PSP de Viana do Castelo anunciou a detenção, esta quinta-feira, de quatro indivíduos por tráfico de estupefacientes, naquela cidade.

Os homens, com idades entre os 52 e os 65 anos, todos residentes em Viana do Castelo, foram detidos no âmbito de buscas domiciliárias e a estabelecimentos comerciais da zona urbana.

Da operação, que foi o culminar de uma investigação que decorria há três meses, resultou também a apreensão de 700 doses de haxixe, mil euros em dinheiro e oito telemóveis.

Os detidos foram presentes ao Tribunal de Viana do Castelo, onde aguardam ser ouvidos ainda esta quinta-feira.