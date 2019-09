Apreendidas 7,6 toneladas de espadarte com valor de 137 mil euros

Hoje às 16:38 Facebook

A GNR, através do Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos, apreendeu 7,6 toneladas de espadarte com um valor estimado de 137.538 euros, anunciou esta quarta-feira aquela força policial.

Esta apreensão decorreu no âmbito de uma ação de fiscalização dirigida ao Porto de Pesca de Matosinhos, no distrito do Porto, onde foi verificada uma embarcação que capturou o pescado sem que o tenha registado no diário de pesca eletrónico, adiantou.

"Sendo uma espécie sujeita a cotas, esta é uma das práticas utilizadas para contornar os limites impostos e, desta forma, não esgotar a sua cota de pesca", frisou a GNR.

O mestre da embarcação, de 60 anos, foi identificado, a quem foi igualmente elaborado o auto de contraordenação, infração punida com coima máxima de 250 mil euros, referiu a GNR.

O pescado apreendido foi vendido através de leilão, ficando o valor angariado à ordem do processo.

A GNR salientou que a prática de uma pesca sustentável, que respeite a natureza e a integridade dos ecossistemas, contribui para a conservação das unidades populacionais de peixes e, ao mesmo tempo, para a criação de condições de prosperidade e emprego no setor das pescas.