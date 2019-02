Apreendidos 1900 quilos de amêijoa junto à fronteira em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:45, atualizado às 17:48 Facebook

A Unidade de Controlo Costeiro anunciou esta segunda-feira a apreensão em Valença, perto da fronteira com Espanha, de 1900 quilos de amêijoa-japonesa com o valor de mercado estimado em 17.100 euros.

Segundo fonte daquela unidade, o produto foi detetado por militares do Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos no decurso de uma operação de fiscalização de transporte e comercialização de moluscos bivalves.

"Detetaram no interior de uma viatura, oriunda da zona de Lisboa e que se deslocava em direção à fronteira com Espanha, a existência de amêijoa imatura, com tamanho inferior ao legalmente estabelecido de quatro centímetros, a qual foi apreendida", informou a fonte, referindo que "além da apreensão foi identificado o condutor da viatura que efetuava o transporte, um homem de 57 anos, e elaborados dois autos de notícia por contraordenação, uma vez que os apanhadores têm de possuir um documento que garanta a rastreabilidade dos bivalves, por questões de saúde pública".

O condutor "não se fazia acompanhar da respetiva guia de transporte (previsto no regime de bens em circulação)", acrescentou.