Apreendidos 245 quilos de ouriços-do-mar na costa em Viana do Castelo

A Unidade de Controlo Costeiro, através do Destacamento de Matosinhos, apreendeu, esta quinta-feira, 245 quilos de ouriços-do-mar, na costa em Viana do Castelo.

A apreensão foi anunciada em comunicado publicado no site da GNR, que informa também da identificação de um homem com 57 anos, no âmbito da mesma operação de fiscalização. Segundo a nota, "o homem foi identificado por falta de licença para a atividade da apanha de espécies marinhas, tendo na sua posse 70 quilos de ouriços-do-mar", numa operação feita ao longo de toda costa de Viana do Castelo.

Citado naquela comunicado, o Comandante de Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos, capitão Nuno Marinho, informa que as restantes quantidades foram apreendidas no desenrolar da operação de fiscalização e "pertenciam a indivíduos que, entretanto, fugiram, deixando os sacos com ouriços-do-mar para trás".

"O exercício da atividade de apanha está sujeito a licenciamento, a requerer anualmente à Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, através de formulário próprio. Existem ainda limitações diárias de quantidades permitidas, por cada indivíduo, de apanha, que no caso desta espécie marinha são 50 quilos", explicou.

Viana do Castelo é das zonas costeiras onde mais se exerce a apanha de ouriço-do-mar, cujo elevado valor de mercado torna atrativa aquela atividade, muitas vezes clandestina.