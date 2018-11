Apreendidos 342 quilos de berbigão sem tamanho legal na Ria de Aveiro

Hoje às 14:41 Facebook

A GNR apreendeu 342 quilogramas de berbigão com dimensão abaixo do mínimo fixado, no Cais da Bestida, na Ria de Aveiro, tendo os bivalves, que ainda estavam vivos, sido devolvidos à água.

A Unidade de Controlo Costeiro, da GNR, através do subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, "apreendeu 342 quilos de berbigão subdimensionado", numa ação de fiscalização no Cais da Bestida, realizada na sexta-feira.

A ação dos militares da GNR tinha como objetivo controlar o cumprimento das regras de descarga, transporte e comercialização de pescado fresco e de bivalves.

"Foram detetados vários sacos de rede que continham moluscos bivalves da espécie berbigão que não apresentavam o tamanho mínimo (2,5cm [centímetros]) para poderem ser comercializados, tendo os mesmos sido apreendidos", especifica a GNR.

A informação acrescenta que, "por ainda se encontrarem vivos, os bivalves foram devolvidos ao seu "habitat" natural".