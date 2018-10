Apreendidos mais de 20 mil cigarros produzidos na África do Sul

Hoje às 20:20 Facebook

A GNR identificou um homem de 48 anos e apreendeu 22.400 cigarros produzidos na África do Sul durante uma operação de fiscalização rodoviária efetuada na quarta-feira, em Coina, concelho do Barreiro, Setúbal.

Na operação conjunta da Unidade de Ação Fiscal de Lisboa e Destacamento de Trânsito da GNR foi detetada uma viatura que transportava duas malas de viagem e um saco com o tabaco que viria a ser apreendido naquela localidade do distrito de Setúbal.

De acordo com o GNR, a introdução dos cigarros apreendidos no mercado de consumo representava uma "fraude tributária no valor de 3.700 euros, por não pagamento do imposto especial sobre o tabaco e do IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado)".