Apresentações periódicas para suspeitos de furto de multibanco em Reguengos de Monsaraz

O Tribunal de Montemor-o-Novo (Évora) determinou apresentações periódicas no posto policial da área de residência aos quatro suspeitos do furto de uma caixa multibanco em Reguengos de Monsaraz.

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR disse à agência Lusa que, por decisão do tribunal, os quatro homens têm de apresentar-se "três vezes por semana" no posto policial da área onde residem.

Além disso, acrescentou a fonte, o Tribunal de Montemor-o-Novo, que ouviu os suspeitos ao longo do dia de sábado, decretou "a interdição de se deslocarem aos concelhos de Mourão e Reguengos de Monsaraz", enquanto aguardam julgamento.

Os homens, entre os 20 e os 25 anos, residentes na zona de Lisboa, foram detidos às 09:00 de sexta-feira, no concelho de Mourão (Évora), depois de, alegadamente, às 04:40, furtarem a caixa multibanco de uma instituição bancária Reguengos de Monsaraz, "com recurso à utilização de gás".

Na sequência do crime, a GNR montou uma operação policial, com "várias barragens de estrada", acabando por deter os quatro indivíduos, que ainda fugiram a pé "para uma zona de mato", depois de abandonarem "as viaturas" e "o dinheiro proveniente da caixa ATM", indicou a Guarda, na sexta-feira.

Os militares, "tendo conhecimento da área para onde os suspeitos se dirigiram", cercaram o local e detiveram os quatro suspeitos, que, enquanto fugiram, continuaram "a largar algum dinheiro ao longo do itinerário".

A operação mobilizou diversas patrulhas do Comando Territorial de Évora, nomeadamente dos postos territoriais, destacamento de trânsito, destacamento de intervenção e investigação criminal, e teve ainda apoio do Comando Territorial de Beja.

A investigação do caso prossegue, conduzida agora pela Polícia Judiciária, acrescentou a fonte da GNR.