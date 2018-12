Apresentou-se na GNR a conduzir com taxa de alcoolemia de 2,55 g/l

Alexandra Lopes Hoje às 13:04 Facebook

Um homem de 51 anos de idade foi ao posto da GNR de Famalicão, na última terça-feira, para cumprir a apresentação periódica a que estava sujeito, mas acabou detido porque estava alcoolizado.

O indivíduo, que estava visivelmente embriagado, conduziu até ao posto da GNR de Famalicão e estacionou o carro no parque. Quando já estava no interior do posto para cumprir a medida de coação a que estava obrigado por violência doméstica, resistência e coação, foi questionado sobre a forma como se havia deslocado, uma vez que apresentava sinais de embriaguez.

O homem terá dito que conduziu até ali, pelo que o militar realizou o teste de álcool. Acusou 2,55 g/l. O homem foi detido, e presente ao Tribunal de Famalicão na quarta-feira.

Ao crime de condução sob efeito de álcool, juntam-se aqueles de que está acusado desde o passado mês de março e que o obrigam a apresentar-se semanalmente na GNR de Famalicão.