Árbitro agredido por futebolista em jogo de juniores

Um árbitro foi agredido durante um jogo de futebol a contar para a Taça Complementar de Juniores, da Associação de Futebol do Porto.

O presumível agressor é um jogador do CCD Sobrosa, de 19 anos, que foi detido, identificado pela GNR e notificado para se apresentar no tribunal.

A agressão aconteceu depois do árbitro João Carvalho ter admoestado o atleta com um cartão vermelho. Este reagiu à expulsão com um soco no jovem juiz que, logo de seguida, recolheu aos balneários e deu o jogo por terminado.