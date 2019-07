Arguidos do Ataque a Alcochete desmentem envolvimento

Hoje às 17:35 Facebook

Quatro arguidos que requereram a abertura de instrução do processo do ataque a Alcochete recusaram esta tarde ter participado nas agressões aos jogadores e declararam todos "sentir a maior tristeza pelo sucedido".

Sérgio Santos, em prisão preventiva desde julho passado, defendeu perante o juiz Carlos Delca que foi apanhado de surpresa no dia do ataque e que apenas saiu da Academia no carro de Nuno Torres porque não tinha boleia para casa.

"Quando entrei na academia já estavam as sirenes ligadas e estavam todos a fugir, eu não sabia o que estava a acontecer, fui o último a entrar". O arguido relatou que chegou perto da Academia no carro de João Gonçalves e que estava sem perceber o que se passava. Disse ter avistado Fernando Mendes e ter ido com ele a pé à Academia. "Fiquei lá duas horas sem perceber bem o que se tinha passado, falámos com o William Carvalho e com o mister Jorge Jesus e depois saí no carro do Nuno Torres porque não tinha forma de ir para casa".

A procuradora titular do processo, Cândida Vilar referiu que o arguido esteve escondido debaixo de uma árvore antes de ir embora, facto desmentido por Sérgio.

"Eu falei com a GNR, disse que não tinha nada a ver com aquilo e fui-me embora, esta é a realidade". O arguido defende que não praticou qualquer facto, nunca acordou nada com ninguém, não consta no processo qualquer mensagem no WhatsApp, não entrou nos balneários e sempre sentiu maior tristeza pelo sucedido, o mesmo descrito pelos restantes três arguidos que foram ouvidos hoje na abertura de instrução do processo de Alcochete, Celso Cordeiro, Elton Camará e Hugo Ribeiro.

Este último, detido em julho, consultor imobiliário de 42 anos, defende ter sido ele próprio a retirar uma tocha acesa de baixo de uma viatura, impedindo assim que esta explodisse. Quanto a Elton Camará, que de acordo com a acusação, fazia parte do primeiro grupo de WhatsApp "Chefes de Núcleo" onde foi combinado o encontro nas garagens do Estádio de Alvalade na noite anterior ao ataque, negou ter tido conhecimento das combinações.