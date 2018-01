Arquivado processo-crime sobre compra de próteses pelo Hospital Santa Maria

Hoje às 16:30 Facebook

O Ministério Público arquivou o processo-crime sobre alegados crimes de abuso de poder, recebimento indevido de vantagem e de corrupção relacionadas com endopróteses compradas pelo Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital de Santa Maria (HSM) entre 2012 e 2015.

O site da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa refere que o processo começou com uma denúncia anónima entregue na Inspeção-Geral de Atividades em Saúde (IGAS), que denunciava alegadas práticas irregulares na utilização e aquisição de endopróteses, tendo como contrapartida a obtenção de vantagens indevidas da parte das fornecedoras destes dispositivos.

Foram realizadas buscas domiciliárias a sociedades e em vários dos serviços do HSM, nomeadamente Conselho de Administração, Serviço de Cirurgia Vascular, Serviço de Compras e em outras unidades hospitalares, apreendidos documentos, realizadas perícias informáticas, contabilísticas e financeiras e inquiridas testemunhas, entre elas, médicos especialistas.

José Fernandes e Fernandes, diretor do serviço à data dos factos e que, entretanto, se reformou, chegou a ser constituído arguido por suspeita de corrupção, falsificação de documentos e burla na compra de próteses.

Quase três anos depois da denúncia, o Ministério Público concluiu que "não resultaram indícios suficientes no sentido de existência de pagamentos indevidos por parte das empresas fornecedoras das endopróteses ao Serviço de Cirurgia Vascular do HSM, não obstante o aumento significativo no respetivo consumo, com o consequente aumento de custos financeiros".