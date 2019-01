Arrombada porta da Segurança Social e edifício apedrejado

Joaquim Gomes Hoje às 10:15 Facebook

A porta principal da Segurança Social de Braga foi arrombada e alguns vidros partidos, na madrugada deste domingo.

O caso ocorreu cerca da 1 hora, com a destruição da porta, através de arrombamento da estrutura envidraçada que constitui o acesso à frontaria do edifício do Centro Distrital de Braga da Segurança Social, na Praça da Justiça, em Santa Tecla.

Com o arrombamento e apedrejamento do edifício, o alarme tocou imediatamente, pelo que à chegada da PSP de Braga, logo a seguir ao alerta, já não foi encontrado nenhum suspeito no edifício, nem nas imediações.

A 2.ª Esquadra do Comando Distrital da PSP de Braga registou a ocorrência, que está a ser averiguada pela Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Braga.