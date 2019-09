ASAE apreende tapetes de automóvel contrafeitos

Hoje às 17:05 Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) anunciou, esta quarta-feira, ter apreendido tapetes automóveis contrafeitos, de diversas marcas, numa ação de fiscalização no distrito de Aveiro.

De acordo com uma nota de imprensa, a ação de fiscalização, realizada pela sua Unidade Regional do Centro, foi dirigida a uma indústria de fabrico de tapetes de automóveis, no distrito de Aveiro, no âmbito do combate à contrafação.

"Como resultado da ação foi instaurado um processo crime por contrafação, uso ilegal de marca e venda e ocultação de produtos contrafeitos", refere a nota de imprensa.

Na sequência da fiscalização foram apreendidos 212 conjuntos de tapetes, 69 tapetes individuais, 404 etiquetas bordadas e 1.918 bases de borracha para tapetes, de diversas marcas automóveis conceituadas designadamente Toyota, Audi, Mercedes, Peugeot, BMW, Lancia, Audi, Fiat, entre outras, num valor total próximo dos sete mil euros.

"A ASAE desenvolve esta atividade, na sua qualidade de órgão de polícia criminal, num domínio que se prende com a salvaguarda das regras do mercado e da livre concorrência, defendendo os direitos da propriedade industrial acautelando assim o combate à contrafação", justifica aquela entidade.