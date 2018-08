ASAE detém duas pessoas em operação contra jogo ilícito

Hoje às 12:59 Facebook

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve na quarta-feira duas pessoas, uma mulher de 37 anos e um homem de 36 anos, no Cartaxo, distrito de Santarém, por prática de jogo ilícito.

Em comunicado, a ASAE informa que, "através da sua unidade regional do sul - unidade operacional de Santarém - desenvolveu, ontem [quarta-feira], uma operação conjunta com a Polícia de Segurança Pública do Cartaxo e o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal, no âmbito do combate à prática de jogo ilícito dirigida a alguns estabelecimentos comerciais da cidade".

Dessa operação, resultaram, assim, dois detidos - sendo uma mulher e um homem de 37 e 36 anos de idade, respetivamente -, tendo sido ainda constituído arguido um outro homem com 37 anos de idade, acrescenta esta autoridade.

Ao mesmo tempo, a ASAE instaurou um processo-crime e apreendeu "diverso material associado à prática do ilícito".

Em causa está, desde logo, "uma viatura ligeira de mercadorias, um computador portátil, duas impressoras portátil e 'hub' de rede, cinco telemóveis e várias chaves próprias de máquinas de jogo".

Acrescem "três 'tablets' para jogar jogos de fortuna e azar, um 'hotspot', 20 pen 'drives', seis discos CD, quatro discos externos, outro material diverso de cablagem de energia e USB, rolos próprios para as impressoras", bem como 3.466 euros em dinheiro, adianta a ASAE.