ASAE duplica apreensões de produtos falsificados

Em seis meses, a ASAE confiscou meio milhão de peças. Roupa e calçado de marcas famosas são contrafeitos por fábricas situadas a Norte.

O número de produtos contrafeitos apreendidos não pára de aumentar. Só a Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu, no primeiro semestre deste ano, o dobro dos artigos que confiscara no mesmo período do ano passado. Desde 2014, se juntarmos os resultados da ASAE e da GNR, esse valor ascende a 27 milhões de euros, o que dá uma média de meio milhão de euros de falsificações todos os meses. A aposta das autoridades é, cada vez mais, a investigação e deteção de vendedores online.

