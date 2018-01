Assaltam casa e carro de morto durante velório em Elvas

TEIXEIRA CORREIA Hoje às 12:51, atualizado às 12:59 Facebook

A casa e o carro de um homem de Elvas, que morreu quarta-feira, foram assaltados, na última noite, durante o velório.

Joaquim Canhoto, um antigo Guarda Fiscal e figura conhecida de Elvas, morreu na terça-feira vítima de um acidente vascular-cerebral.

Com o corpo ainda a ser velado pela família e amigos, a casa dele, no Bairro da Boa Fé, foi completamente revirada por ladrões, que aproveitaram o terem encontrado a chave do carro, para o assaltar também, revela a "Rádio Elvas".

Canhoto era uma figura conhecida da cidade e costumava usar peças de ouro, pelo que o facto de saberem que a casa estaria vazia poderá ter contribuído para a escolha do momento do assalto.

Uma equipa de investigação criminal da PSP esteve no local, depois de vizinhos terem reparado num portão aberto e chamado as autoridades.

O funeral de Joaquim Canhoto realizou-se esta sexta-feira de manhã.