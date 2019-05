Assaltante arromba porta de posto de abastecimento e leva mais de dois mil euros

Andreia Fernandes Hoje às 12:12 Facebook

O assalto ao posto de combustível na freguesia da Correlhã, em Ponte de Lima aconteceu às 23 horas desta quinta-feira, quando o funcionário já tinha a porta fechada e estava no interior a contar o dinheiro do dia.

O assaltante chegou e com um pontapé arrombou a porta de vidro da entrada e ameaçou verbalmente o funcionário, sem utilizar qualquer tipo de arma, segundo a GNR. O funcionário acabou por ceder e deu ao assaltante o montante de 2280 euros, tendo este se colocado imediatamente em fuga.

Segundo o Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, a investigação está a cargo da GNR e já conseguiram recolher "alguns indícios" com recurso às câmara de vigilância do posto de abastecimento, destacando ainda que "não tem havido nenhuma ocorrência deste género nos últimos tempos".