Assaltante detido duas vezes em quatro dias saiu sempre em liberdade do tribunal

Um homem, de 35 anos, detido na Costa da Caparica, em Almada, por suspeita de vários roubos, saiu em liberdade, voltou a ser detido por furto quatro dias depois e foi novamente libertado.

Segundo a GNR, o homem foi detido por assaltos a estabelecimentos comerciais no passado dia 12.

"O suspeito rondava os estabelecimentos comerciais e levava dinheiro e bens existentes nos balcões ou junto à porta de entrada", explicou a GNR.

Quando foi detido, confirmou a prática de mais nove furtos. Foi ouvido no tribunal e saiu com apresentações bissemanais. Novamente detido sexta-feira, voltou a sair em liberdade do tribunal.