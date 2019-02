Assaltante detido enquanto pedia boleia na A3 em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 14:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 31 anos foi detido pela GNR, na sexta-feira, enquanto pedia boleia no nó de acesso à A3 (Valença-Porto), depois de ter furtado uma carteira e um telemóvel do interior de um carro e tentado assaltar uma habitação.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o suspeito realizou o furto "no parque de estacionamento de um estabelecimento, de onde levou uma carteira e um telemóvel, e foi visto a tentar arrombar uma porta de uma residência" em Valença.

"Pelas características do indivíduo, os militares encetaram diversas diligências, tendo encontrado o suspeito a pedir boleia no nó de acesso à autoestrada A3, acabando por ser detido", informou a fonte, referindo que, "no âmbito desta detenção, foi recuperado o telemóvel e a carteira furtada, e apreendida uma chave de fendas, supostamente utilizada na prática dos crimes".

Ainda de acordo com a mesma fonte, o assaltante possui antecedentes criminais por furtos e roubos em Portugal, pelos quais já cumpriu "cinco meses de prisão preventiva, estando neste momento com a medida de coação de apresentações periódicas no posto policial da área de residência". Em Espanha, "devido à prática de três roubos na localidade de Pontevedra, cumpriu uma pena de prisão de seis anos". Desta vez, ficou em prisão preventiva e foi encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Braga.