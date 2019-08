Assaltantes contrataram prostitutas em Espanha e táxi para chegar a França

Nelson Morais Hoje às 13:48 Facebook

Gastavam dinheiro que roubaram a tio e sobrinha deixados à beira da morte na Lourinhã. Noite em hotel espanhol, perto de Chaves, alertou Guarda Civil.

Os dois assaltantes que deixaram duas pessoas à beira da morte, na madrugada do último sábado, na Lourinhã, tentavam escapar-se para Paris, França, quando a Guarda Civil de Espanha os capturou, na terça-feira, em Sahagún, província de Leão. Seguiam num táxi que tinham apanhado em Verín, Ourense, onde chegaram a instalar-se numa unidade hoteleira e a contratar duas prostitutas, gozando dos muitos milhares de euros roubados na Lourinhã.

A entrada na unidade hoteleira de Verín, a dois passos de Chaves, foi crucial. Os nomes dos suspeitos já estavam inseridos no Sistema Schengen, como alvos de mandados de detenção europeus. E, em Espanha, há vasos comunicantes entre o Sistema Schengen, as polícias e os hotéis, que fizeram soar o alarme. A partir daí, a Guarda Civil, em contacto com a PJ, não lhes perdeu o rasto.