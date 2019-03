Assaltantes detidos em Paredes logo após roubo a banco

António Soares, Fernanda Pinto e Roberto Bessa Moreira Hoje às 12:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Quatro homens armados foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) do Porto, quarta-feira, cerca de uma hora depois de roubarem um banco no centro de Lousada. O grupo chegou a disparar um tiro para o ar no interior da dependência, antes de fugir com cerca de 20 mil euros. Entre o armamento que lhe foi apreendido, estava uma metralhadora.

Os assaltantes chegaram ao Millennium BCP pelas 16.30 horas num BMW preto. De imediato, três dos elementos dirigiram-se ao banco, onde, com uma marreta, partiram as portas de vidro de acesso ao balcão. Aí, um dos ladrões disparou para o ar, enquanto os comparsas ameaçaram os cerca de 10 funcionários do banco.

Depois, todos recolheram os 20 mil euros, perante o olhar de medo dos trabalhadores, e regressaram à viatura. "Vi três encapuzados saírem do banco. Tinham marretas e uma caçadeira e só aí percebi que era um assalto. As pessoas que estavam no banco só gritaram depois de eles estarem no carro", contou, ao JN, Sofia Ferreira. Armanda Rodrigues, que trabalha numa loja da zona, confirmou que os funcionários "estavam muito assustados".

Detidos logo depois

O alerta seria dado por um transeunte que pediu ajuda numa clínica nas imediações do banco. "Chegou aqui a dizer que estavam a assaltar o banco e foi uma doente que ligou à GNR. Eu até fechei logo a porta", conta uma funcionária. Mesmo assim, o grupo conseguiu fugir. Porém, todos os assaltantes seriam detidos pouco depois, quando se preparavam para trocar de carro.

A detenção ocorreu nas traseiras da igreja de Lordelo, em Paredes, e apanhou de surpresa muitos populares e trabalhadores que estavam no local.

Os detidos são de Vila Nova de Gaia e todos têm cadastro.

Mesmo método

O grupo é suspeito de ter assaltado, no início do mês, um banco em Gandra, Paredes. O método usado foi em tudo semelhante ao utilizado em Lousada.

Carro queimado

Em Gandra, os assaltantes queimaram o carro que os levou ao Millennium BCP. Ontem, iam fazer o mesmo