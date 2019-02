Assaltantes furtam duas carrinhas e 4500 euros em equipamentos a clube de Viana

Ana Peixoto Fernandes com Lusa Hoje às 14:03 Facebook

Um assalto à sede da Associação Desportiva Darquense, em Viana do Castelo, este domingo de manhã, resultou no furto de duas carrinhas de transporte de atletas, equipamentos de treino no valor de 4500 euros e material informático.

O alerta do furto foi dado à PSP às 9 horas.

Segundo apurou o JN junto daquela força policial, uma das carrinhas furtadas já foi recuperada, na localidade de Mazarefes, sendo que a Polícia tem em curso diligências no sentido de recuperar a segunda.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do clube, Salvador Miranda explicou que é o "primeiro assalto desta dimensão" ao clube, fundado em 1975, com cerca de 300 atletas distribuídos pelo futebol e atletismo.

Segundo Salvador Miranda, além das duas carrinhas, foram ainda roubados 60 conjuntos de equipamentos, no valor de 4500 euros, o computador onde constava toda a base de dados do clube e uma impressora e até o router da Internet".

"Levaram o rádio e rebentaram o depósito para roubar o combustível. Deixaram no interior da carrinha garrafas de sumos e outros vestígios que já estão a ser investigados pelos agentes da PSP de Viana do Castelo que também já estiveram na sede o clube", explicou Salvador Miranda.

O presidente da Associação Desportiva Darquense acrescentou que o roubo "terá ocorrido durante a madrugada" e que "não terá sido obra de uma única pessoa".

"Detetamos o roubo entre as 7 e as 8 horas porque uma das nossas equipas tinha jogo em Ponte da Barca e precisava das carrinhas, que deixamos estacionadas no parque do clube. O portão, elétrico, foi danificado para conseguirem sair com as viaturas. Para facilitar a partida dos jogadores tínhamos deixado as chaves das duas carrinhas na área administrativa que foi virada do avesso", especificou.

Segundo Salvador Miranda, os assaltantes "terão forçado a janela do museu do clube, por onde terão entrado e acedido às restantes áreas da sede", situada na margem esquerda do rio Lima, em Viana do Castelo.