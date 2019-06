Reis Pinto Hoje às 12:28 Facebook

Uma ourivesaria, na Baixa do Porto, foi assaltada, na madrugada desta terça-feira, através de um buraco no teto. Os assaltantes levaram diversos objetos de ouro.

Os assaltantes entraram no estabelecimento, na Rua de Rodrigues Sampaio, após arrombarem um apartamento, que se encontra em obras, no primeiro andar do edifício e de terem aberto um buraco no chão.

Após acederem à ourivesaria roubaram diversos artigos, cujo valor não foi indicado.

A PSP foi ao local.