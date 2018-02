Assaltaram pastelaria com máscaras e roubaram 900 euros

Hoje às 19:31 Facebook

Dois homens, com os rostos cobertos com máscaras brancas da "Anonymous", assaltaram na sexta-feira à noite a pastelaria "Toia", em Alcoitão (Cascais), e fugiram com 900 euros em dinheiro e o telemóvel de uma funcionária.

O assalto registou-se às 20.15 horas, numa altura em que estariam na pastelaria cinco funcionários, quatro dos quais mulheres, noticia este sábado o jornal digital Cascais24, que cita fonte do Comando Territorial da GNR de Lisboa.

Os dois assaltantes ter-se-ão dirigido à funcionária que estava na caixa e, sob coação, exigiram a entrega de todo o dinheiro - cerca de 900 euros que constituíam a receita do dia.

Os dois mascarados colocaram-se em fuga apeada, embora não seja de excluir que pudessem contar com um meio de transporte nas proximidades do estabelecimento, que possui duas entradas nas ruas dos Selões e Miguel Torga.



Já há dias, acrescenta o Cascais24, dois desconhecidos, um deles com o rosto tapado com uma máscara da "Anonymuos" tentaram assaltar, em pleno dia, a farmácia Guimarães, no centro de Tires, mas acabaram por desistir devido à presença de muitos clientes.