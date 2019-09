Assalto à mão armada no centro do Porto

JN Hoje às 14:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem foi assaltado esta sexta-feira no centro do Porto quando ia fazer um depósito. Os assaltantes ameaçaram-no com uma arma e levaram o trólei que usava para transportar o dinheiro.

Cerca das 11.45 horas desta manhã de sexta-feira, dois homens armados assaltaram um homem que ia fazer um depósito na dependência do Novo Banco na rua de Sá da Bandeira.

A vítima levava o dinheiro num trólei que os assaltantes levaram sob ameaça de arma. As primeira informações apontam para um valor na ordem dos 30 mil euros.

Os assaltantes puseram-se em fuga. O caso está nas mãos da Polícia Judiciária.