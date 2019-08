Assalto relâmpago a supermercado rende seis mil euros em Cascais

Hoje às 16:32 Facebook

Cerca de três minutos foi o tempo necessário para que um número indeterminado de indivíduos, encapuzados, arrombasse com um carro a montra da loja da cadeia de supermercados Spar em Matarraque, São Domingos de Rana, esta segunda-feira de madrugada, e fugisse com um cofre contendo cerca de seis mil euros.

Segundo o jornal digital "Cascais24", o assalto "relâmpago" foi registado pelas três horas no supermercado instalado nas Galerias Valmor, na rua Fernão de Magalhães, em Matarraque.

Os assaltantes recorreram a uma viatura - uma carrinha, marca Volkswagen, alegadamente furtada em Rio de Mouro - para arrombar a montra do supermercado, onde entraram rapidamente e furtaram um cofre com a receita do fim de semana.

Os assaltantes abandonaram o veículo usado no arrombamento da montra e fugiram com o cofre com o dinheiro numa outra.

O crime está a ser investigado pela PSP.